Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, ilk devreyi 6. sırada tamamladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, oynanan 13 maçtan 6'sını galibiyetle tamamlayarak ilk devreyi 19 puanla ligi 6'ncı sırada bitirdi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'yı kadın voleybolunda temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Voleybol Takımı, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Oynadığı son maçını Galatasaray ile gerçekleştiren Antalya ekibi, oynanan 13 maçtan 6'sını galibiyetle tamamladı ve ilk devreyi 19 puanla tamamladı.

Sıralamada 6'ncılığa yerleşen olan Muratpaşa takımında, takım oyuncularından Marina Markova 296 sayıyla en skorer oyuncu seçilirken, Derya Çayırgan ise yüzde 60 oranla en iyi pozitif manşet alan oyuncu oldu.

Oyuncular ve teknik heyete başarılarından dolayı hediye takdim eden Başkan Uysal, ikinci devre için başarılar diledi.

Muratpaşa takımı, ikinci devrenin ilk maçını 7 Ocak'ta kendi evinde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ile oynayacak.