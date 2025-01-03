Muratpaşa Belediyesi\'nden Amatör Spor Kulüplerine 1 Milyon TL Destek

Spor

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki 92 amatör spor kulübüne 1 milyon TL'lik maddi destek sağladıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Bu, tüm sorunları çözmez ama bir can suyu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2014'ten bu yana amatör spor kulüplerine yönelik destekleri devam ediyor. Belediyenin futboldan basketbola, voleybola farklı branşlarda amatör spor kulüplerine sağladığı malzeme yardımları, geçtiğimiz yıl kulüplerin talebi doğrultusunda nakdi desteğe dönüştü. 2024'ün son gününde Muratpaşa Belediyesi, 92 amatör spor kulübünün hesaplarına toplamda 1 milyon TL'lik desteği aktardı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, amatör spor kulüplerinin hem şampiyon sporcular yetiştirdiğini hem de gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu ifade etti. Uysal, ayrıca amatör sporun toplum genelinde önleyici sağlık hizmeti sağlama niteliğine de dikkat çekti. Başkan Uysal, "Muratpaşa'mızdaki tüm amatör spor kulüplerimizin yanındayız. 2014'ten bu yana amatör spor kulüplerimizi her alanda destekliyoruz. Bu yıl da ilçemizde bulunan 92 amatör spor kulübümüze maddi yardım yapmaya karar verdik ve bu desteği kendilerine ulaştırdık. Tüm sorunları çözemez belki ama bir can suyu olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANTALYA