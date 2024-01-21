Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Sevilay Boyacı Gezer, Pınar Elma
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Samedy, Hande Korkut, Markova (Burcu Yonder, Buket Yılmaz, Guerra)
Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Merve Nezir (Fulden Ural, Aleyna Vence, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Karmen Aksoy)
Setler: 25-15, 25-15, 25-14
Süre: 72 dakika (23, 23, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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