 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 25-15, 25-15, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 72 dakika sürdü.

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti
21.01.2024 - 20:19,
Abone Ol

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Sevilay Boyacı Gezer, Pınar Elma

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Samedy, Hande Korkut, Markova (Burcu Yonder, Buket Yılmaz, Guerra)

Sarıyer Belediyespor: Begüm Hepkaptan, Hristova, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Merve Nezir (Fulden Ural, Aleyna Vence, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Karmen Aksoy)

Setler: 25-15, 25-15, 25-14

Süre: 72 dakika (23, 23, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muratpaşa, voleybol, Sarıyer, Sigorta, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement