Muratpaşa Belediyespor ile Karşıyaka İzmir'de unvan maçına çıkacak

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin iki namağlup takımı Muratpaşa Belediyespor ve Karşıyaka, pazar günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Haftayı kendi evinde 3-1'lik Mihalıççık galibiyetiyle kapatan Muratpaşa Belediyespor, bir günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 4 maçta 4 galibiyetle yoluna devam eden Muratpaşa'nın Sultanları, bu hafta ligin bir diğer namağlup takımı Karşıyaka'yla karşılaşacak. Ligin iki namağlup takımı 7 Kasım Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımdan birinin 'namağlup' unvanını kaybedeceği maç için Muratpaşa hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. - ANTALYA