Muratpaşa Belediyespor'un Başpehlivanı Orhan Okulu Kırkpınar'a Hazır - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyespor'un Başpehlivanı Orhan Okulu Kırkpınar'a Hazır

Muratpaşa Belediyespor\'un Başpehlivanı Orhan Okulu Kırkpınar\'a Hazır
28.06.2025 10:38  Güncelleme: 10:41
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Antalya Muratpaşa Belediyespor'un Başpehlivanı Orhan Okulu, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını tamamlayarak üç kez zafer hedefliyor. Takım, Elmalı'da yoğun bir kamp süreci geçirerek fiziksel ve teknik olarak en üst seviyeye ulaştı.

Antalya Muratpaşa Belediyespor'un Başpehlivanı Orhan Okulu, Edirne'de düzenlenecek 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kırkpınar'da 2015 ve 2018'de altın kemeri kuşanarak adını Türk güreş tarihine yazdıran Orhan Okulu, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek tarihi güreşlerde üçüncü kez zafer elde etmek istiyor. Elmalı'da tamamlanan yoğun kamp süreci sonrası fiziksel ve teknik olarak en üst seviyeye çıkan Okulu, bu yıl hem bireysel hem de takım olarak zirveyi hedeflediklerini söyledi.

Kırkpınar öncesi Muratpaşa Belediyespor Güreş Takımı, Elmalı'da 10 gün süren tempolu bir kamp gerçekleştirdi. Antrenör Kemal Yılmaz yönetimindeki kampta, fiziksel dayanıklılıktan teknik-taktik antrenmanlara kadar kapsamlı bir program uygulandı. Sporcuların birebir güreş çalışmalarıyla sahadaki performansları analiz edilirken, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarıyla da mücadele gücü en üst seviyeye taşındı.

"Kırkpınar'da iddialıyız"

Başpehlivan Okulu, kamp süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şu anda zirvedeyiz. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Kırkpınar'da iddialıyız. Hedefimiz net. Altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Okulu ayrıca, kulübe, antrenörüne, takım arkadaşlarına ve desteklerinden dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti.

Antrenör Kemal Yılmaz ise, "2025 sezonuna çok iyi başladık. Bu başarıyı Kırkpınar'da taçlandırmak istiyoruz. Muratpaşa'ya ve Antalya'ya altın kemer yakışır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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