Muratpaşa\'nın Başpehlivanı Enes Doğan, Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Oldu

Spor

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin başpehlivanı Enes Doğan, bu yıl ikincisi gerçekleşen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonluk kupasını törenle aldı. Muratpaşa, geçen yıl Orhan Okulu'nun zaferiyle başlayan geleneği bu yıl da sürdürdü.

İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde, yağlı güreşin tüm önde gelen isimleri bir araya geldi. Törene Muratpaşa Belediyespor güreşçileri ve Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz'ın yanı sıra CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ebedi Güneş Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Törende, ilk yılında Muratpaşa'nın Başpehlivanı Orhan Okulu'nun ellerinde yükselen kupayı ikinci yılında Muratpaşa'nın genç başpehlivanı Enes Doğan havaya kaldırdı. Doğan, 61 puanla ligi şampiyon olarak tamamlamıştı. Ligin en başarılı antrenörü ise Muratpaşalı başpehlivanların antrenörü Kemal Yılmaz oldu. - ANTALYA