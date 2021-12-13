Muratpaşa'nın liderlik fotoğrafı İzmir'den

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımının klasikleşen yumruklar sıkılı galibiyet fotoğrafı bu hafta İzmir 'den geldi. Muratpaşa'nın Sultanları, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 10'uncu hafta maçında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

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