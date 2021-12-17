Muratpaşa Belediyespor, Edremit Belediyesi Altınoluk'u konuk edecek

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde lider Muratpaşa Belediyespor, ilk yarının son maçında kendi evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'la karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa'nın Sultanları, galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor.

Geçen hafta ligin iddialı takımlarından Karşıyaka'yı 3-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Edremit Belediyesi ve Muratpaşa Belediyespor arasındaki karşılaşma, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 19 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa, 24 puanla ilk sırada yer alırken, rakibi Edremit Belediyesi ise 22 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.