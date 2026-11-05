Muriqi, Liverpool'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu en güzel seçim saydı - Son Dakika
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Muriqi, Liverpool'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu en güzel seçim saydı

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Vedat Muriqi, Liverpool'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin galibiyet golünü attı ve bu sonucun takım için dönüm noktası olmasını umduğunu dile getirdi. Muriqi, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun en güzel seçim olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Liverpool galibiyetinin kendileri adına dönüm noktası olmasını umduğunu ve yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kendileri adına en iyi seçim olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Vedat Muriqi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Muriqi, "Öncelikle, çok değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bugün hak ettik. Bugün hissiyatım bu maçın bizim adımıza çok iyi geçeceğiydi. Çok iyi mücadele ettik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz takım olarak. Bu galibiyet inşallah bizim için dönüm noktası olur ve sezon sonunda şampiyon olduktan sonra bunu inşallah hep birlikte güzel bir şekilde anarız, hatırlarız" diye konuştu.

"Her zaman inanılmazlar ama bugün ayrıydı"

Tribün atmosferine ilişkin de konuşan Kosovalı oyuncu, "Her zaman inanılmazlar ama bugün ayrı bir inanılmazdı. Hava da yağmurlu ama yine tıklım tıklımdı. Gelen herkese gerçekten kendi adıma, takım arkadaşlarım adına canlı yayında teşekkür ederim. Bugün müthişti de biz de sahada onların uzun zamandır görmek istediği Fenerbahçe'yi gösterdiğimizi düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'yi saha dışında, saha içinde ancak bu şekilde ayağa kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Emre hoca en iyi seçim oldu"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na dair düşüncelerini de paylaşan Muriqi, "Emre hoca kulübün bir efsanesi. Ben 6-7 sene önce buradayken onun hocalık dönemini biri olarak kullandığı metodolojisini, metodun farkı, analiz, iletişim ayarı, kapasitesi olsun, gerçekten çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Futbolculuğuna zaten laf yok. Bu süreçte bence olması gereken en güzel seçim Emre Hoca oldu. İnşallah hep birlikte Emre Hoca'nın önderliğinde saha içindeki harika oyunumuzla, mücadelemizle inşallah şampiyonluğa ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

"18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet golünü attığım için mutluyum"

2008 yılındaki Fenerbahçe - Chelsea maçını hatırladığını ve bugün galibiyet golünü kendisi attığı için mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "18 sene önce ben çocukken Chelsea'yi 2-1 yendiğimiz maçı çok iyi hatırlıyorum. Ben Kosova'da eee arkadaşlarımla birlikte izlemiştim. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet golünü attığım için çok mutluyum, gururluyum" sözlerini kaydetti.

"Fenerbahçe'de baskı olması normal"

Eleştirilere saygı duyduğunu da aktaran Vedat Muriqi, "Eleştiriler tabii ki olacak. Fenerbahçe'de baskı olması normal. Sadece bazen acımasız eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Ama futbolda herkes eleştiri yapma özgürlüğüne sahip. O yüzden bizi destekleyenlere, eleştiri yapanlara da eleştiriyi yapıp destekleyenlere de saygımız sonsuz. Kadromuzun çok kaliteli kadro olduğunu görüyoruz. Oldu yorum her zaman açık yani. Kazandığın zaman her şey çok iyi, kaybettiğimiz zaman maalesef ki eleştiriler oluyor. Biz yine bugün mücadele ettiğimiz gibi sezon sonuna da yayarsak bu şekilde bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
Emre BelözoğluVedat MuriqiFenerbahçeLiverpoolSporSon Dakika

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