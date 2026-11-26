UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İngiltere'de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan çektiği şutta kaleci Riznyk'ten dönen topu Vedat Muriqi tamamladı. 0-1

67. dakikada Nazaryna'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleyi karşıdan gören bir noktadan yapılan ortada kaleci Ederson topu iki hamlede kontrol etti.

90+2. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Lukaku, kaleci Riznyk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak Riznyk gole izin vermedi.

Stat: Stamford Bridge

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias (Irakli Azarovi dk. 82), Bondar, Mayviyenko, Henrique, Nazaryna (Prosper Obah dk. 89), Alisson, Ocheretko, Gomes (Isaque dk. 55), Newertton, Traore (Luca Meirelles dk. 83)

Yedekler: Kiril Fesiun, Marlon, Alaa Ghram, Dmytro Kryskiv, Oleksandr Karavaev, Viktor Tsukanov, Teixeira, Bruninho

Teknik Direktör: Arda Turan

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood (Guendouzi dk. 78), Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 69), Vedat Muriqi (Lukaku dk. 86)

Yedekler: Mert Günok, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Vedat Muriqi (dk. 56)

Sarı kartlar: Bondar, Henrique (Shakhtar Donetsk), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)