Muriqi'nin golü Fenerbahçe'ye Shakhtar karşısında 1-0'lık galibiyet getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'de Shakhtar Donetsk'i 1-0'lık skorla geçti. Vedat Muriqi'nin 56. dakikadaki golü, Stamford Bridge'de oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İngiltere'de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenmeyi başardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan çektiği şutta kaleci Riznyk'ten dönen topu Vedat Muriqi tamamladı. 0-1
67. dakikada Nazaryna'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleyi karşıdan gören bir noktadan yapılan ortada kaleci Ederson topu iki hamlede kontrol etti.
90+2. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Lukaku, kaleci Riznyk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak Riznyk gole izin vermedi.
Stat: Stamford Bridge
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias (Irakli Azarovi dk. 82), Bondar, Mayviyenko, Henrique, Nazaryna (Prosper Obah dk. 89), Alisson, Ocheretko, Gomes (Isaque dk. 55), Newertton, Traore (Luca Meirelles dk. 83)
Yedekler: Kiril Fesiun, Marlon, Alaa Ghram, Dmytro Kryskiv, Oleksandr Karavaev, Viktor Tsukanov, Teixeira, Bruninho
Teknik Direktör: Arda Turan
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood (Guendouzi dk. 78), Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 69), Vedat Muriqi (Lukaku dk. 86)
Yedekler: Mert Günok, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Vedat Muriqi (dk. 56)
Sarı kartlar: Bondar, Henrique (Shakhtar Donetsk), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
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