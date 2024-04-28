Muş 1984 Muşspor Play-off Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Muş 1984 Muşspor Play-off Hazırlıklarına Başladı

Muş 1984 Muşspor, 20 yıl sonra play-off oynamaya hak kazandı. Teknik Direktör Ercüment Çoşkundere, taraftarları maça davet etti. Muşspor, Bursa Yıldırımspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kaptan Efe Karaoğlu ise şampiyonluk hedeflerini dile getirdi.

28.04.2024 16:50
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- Muş 1984 Muşspor play-off hazırlıklarına başladı

Muş 1984 Muşspor Teknik Direktörü Ercüment Çoşkundere:

"Taraftarımızı maça bekliyoruz"

MUŞ - TFF 3. Lig'de mücadele eden Muş 1984 Muşspor, 20 yıl sonra play-off oynamaya hak kazandı. Muş 1984 Muşspor Teknik Direktörü Ercüment Çoşkundere, taraftarları maça davet etti.

Muş'un gururu ve tek profesyonel futbol takımı Muş 1984 Muşspor, uzun bir aranın ardından TFF 2. Lig'e çıkmak için play-off mücadelesine katılmayı başardı. Şehrin futbol tutkunları, takımlarının başarısıyla gururlanırken, 20 yıllık bir bekleyişin ardından bu önemli başarıya ulaşmanın heyecanını yaşıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup 30. haftasında sahasında karşılaştığı Çankaya FK ile 1-1 berabere kalarak play-off oynamayı garantileyen Muş 1984 Muşspor, perşembe günü sahasında oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçı hazırlıklarını başladı.

Muş 1984 Muşspor Teknik Direktörü Ercüment Coşkundere, Muşspor'un 20 yıl sonra play-off oynamaya hak kazandığını belirterek, "Muşspor 20 yıl sonra böyle bir başarı yakaladı. Bence başarının birinci mimarı Başkan Nevzat Bey'dir. Şu ana kadar Muş şehri ve Muşspor'la ilgili elinden gelen her şeyi yapıyor. Şu anda yapmaya da devam ediyor. Bir avantaj tabii sahamızda bir eleme tek maç oynayacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmak için de Muş taraftarının, Muşspor'u sevenlerin desteğine ihtiyacımız var. Onlardan bu desteği görmek istiyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biz ilk maçı da geçip şampiyonluğa adım atmak istiyoruz. Zorlu bir sezon geçirdik. Tabii biz de en az ikinci olmayı istiyorduk. O şans da geldi ama ilk iki maç beraber kalınca o şansı kaybettik. Sonuçta üçüncü bitirdik. İlk maçı içeride oynayacağız. Çocuklarla da konuştuk, lig bitti. Artık eleme maçlarımız var. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Play-off maçlarını geçerek 2. Lige çıkmak istediklerini söyleyen Kaptan Efe Karaoğlu ise, "İki yıldır bu takımdayım. Buraya bir hedef uğruna geldik. Şampiyonluk yaşamak için hepimiz buradayız. Sezonun ilk bölümünü tamamladık. Gönül isterdi grubumuzdan birinci sırada şampiyon olarak çıkalım ama sezon içinde yaşadığımız bazı aksaklıklar, bazı sıkıntılar, bazı hakem hatalarından dolayı sezonu üçüncü bitirdik. Artık hedefimiz play-off'ta şampiyon olarak çıkmak. O kapasitemiz, o gücümüz var. Arkamızda iyi bir taraftar grubumuz var. Bizlere sezon başından beri her zaman destek veren, arkamızda duran iyi bir kitlemiz var. Bu şehir zaten şampiyonluğu hak ediyor. Biz de yıllar sonra bu şampiyonluğu, 2. Lig'i tekrar yaşatmak için üzerimizde olan misyonu, görevi tamamlamak için play-off son maçına, inşallah son dakikaya kadar bu şampiyonluğu ne kadar hak ettiğimizi göstereceğiz " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muş 1984 Muşspor Play-off Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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