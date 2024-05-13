Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Türkiye Şampiyonasına Katılacak

Spor

MUŞ (İHA) – Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu öğrencileri, Konya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu öğrencileri, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Konya'da gerçekleşecek olan Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda derece almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonasına, Muş'u temsil etmek için iki öğretmen gözetiminde 4 öğrenci katılacak.

Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu Müdürü Aydın Güngör, "Özel eğitim öğrencilerimiz ilk defa il dışında bir spor müsabakasına katılacaklardır. Hem çok heyecanlı hem de çok sevinçliler. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Öğretmenlerimiz nezaretinde çalışmalarını tamamlayan öğrencilerimizin derece ile döneceklerine inanıyorum" dedi. - MUŞ