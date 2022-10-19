Muş haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 3 Muş 1984 Muşspor: 0 - Son Dakika
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Muş haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 3 Muş 1984 Muşspor: 0

19.10.2022 19:09
Muş haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 3 Muş 1984 Muşspor: 0

Gelen Muş haberlerine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Samsunspor, sahasında konuk ettiği Muş 1984 Muşspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Samsunspor, sahasında konuk ettiği Muş 1984 Muşspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmet Sağat'ın şutu sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.

20. dakikada Fofana'nın ortasına iyi yükselen Ahmet Sağat'ın kafa şutu filelerle buluştu. 1-0

34. dakikada nadir gelişen Muş 1984 Muşspor atağında Doğukan'ın şutunu kaleci Aykut güçlükle uzaklaştırdı.

45. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Muş 1984 Muşspor Emircan'ın şutu, üstten az farkla auta çıktı.

52. dakikada Novikovas'ın kullandığı kornerde sırasıyla Ahmet, Berk ve Laura'nın şutlarının kaleye gitmesini engelleyen Muş 1984 Muşspor defansı karambol sonrası topu kornere yolladı.

75. dakikada çalımlarla ceza sahası sağ çaprazına kadar gelen Emircan'ın şutunu kaleci Aykut 2 hamlede çelebildi.

78. dakikada Ali Ülgen'in kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Ahmet kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-0

80. dakikada Muhammet'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Ahmet Sağat hat-trick yaptı. 3-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Kürşathan Akın xx, Uğur Başdaş xx

Samsunspor: Aykut Özer xx, Ali Ülgen xxx, Berk Taşkın xx, Yunus Emre Çift xx, Soner Gönül xx (Enes dk. 84 ?), Celil Yüksel xx (Yusuf Emre dk. 84 ?), Muhammet Ali Özbaskıcı xxx, Arydvas Novikovas x (Şener dk. 61 x), Moryke Fofana xx (Laura dk. 40 x), Polat Yaldır x (Osman dk. 46 x), Ahmet Sağat xxxx

Yedekler: Ali Demir, Taha, Sarp, Atakan,

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

M. 1984 Muşspor: Zeki Ayvaz x, Ömer Karancı x, Yunus Karadağ x (Raif dk. 67 x), Ömer Faruk Acı x (Eray dk. 77 x), Emircan Birinci x (Ahmet dk. 77 x), Furkan Yıldırım x, Doğukan Bulut x (Abdulkadir dk. 46 x), Erkam Kömür x, Berkant Taşkıran xx, Bayram Enes An x (Dede dk. 82 x), Efe Mustafa Çetin x

Yedekler: Ertuğrul, Kıvanç

Teknik Direktör: Serdar Sabuncu

Goller: Ahmet Sağat (dk. 20, 78 ve 80) (Samsunspor)

Sarı kart: (Bayram (M. 1984 Muşspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Muş haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 3 Muş 1984 Muşspor: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş haberi! Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 3 Muş 1984 Muşspor: 0 - Son Dakika
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