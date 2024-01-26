Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız\'ı ziyaret etti

Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan ve berberindekiler, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, beraberindekilerle Kaymakam Ayyıldız'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Olimpiyatlara hazırlanan Vartolu 7 kız kayakçı öğrenciyle ilgili Musa Ayyıldız'a bilgiler veren Erdoğan, ilçe kayak merkezi açılması yönünde de taleplerde bulundu.

Kaymakam Ayyıldız ise kayak sporu ile ilgili elinden gelen hiçbir şeyi esirgemeyeceklerini söyleyerek, "Kız çocuklarımızın spor alanındaki başarılarını bir üst çıtaya çıkarmamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ