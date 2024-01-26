 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız'ı ziyaret etti

Muş'ta Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan ve beraberindekiler, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Erdoğan, Olimpiyatlara hazırlanan Vartolu 7 kız kayakçı öğrenciyle ilgili bilgiler verdi ve ilçe kayak merkezi açılması talebinde bulundu. Kaymakam Ayyıldız ise kız çocuklarının spor alanındaki başarılarını destekleyeceklerini belirtti.

Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız\'ı ziyaret etti
26.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:17
Abone Ol

Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan ve berberindekiler, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, beraberindekilerle Kaymakam Ayyıldız'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Olimpiyatlara hazırlanan Vartolu 7 kız kayakçı öğrenciyle ilgili Musa Ayyıldız'a bilgiler veren Erdoğan, ilçe kayak merkezi açılması yönünde de taleplerde bulundu.

Kaymakam Ayyıldız ise kayak sporu ile ilgili elinden gelen hiçbir şeyi esirgemeyeceklerini söyleyerek, "Kız çocuklarımızın spor alanındaki başarılarını bir üst çıtaya çıkarmamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kayak Federasyonu, Varto, Muş, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:43:08. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Kayak Federasyonu Muş Kayak İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement