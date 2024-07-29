Muş Malazgirt'te Futbol Akademisi Açıldı - Son Dakika
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Spor

Muş Malazgirt'te Futbol Akademisi Açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde açılan futbol akademisine katılan çocuklar, eğitimlere başladı. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü antrenörlerinden Harun Çelik öncülüğünde yapılan antrenmanlarda, çocuklar yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Akademi, başarılı sporcuları keşfederek takımların alt yapısına kazandırmayı hedefliyor. Katılımcı çocuklar ise büyük takımlarda oynamak ve milli takıma seçilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

29.07.2024 15:27
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Muş'un Malazgirt ilçesinde açılan futbol akademisine katılan çocuklar, eğitimlere başladı.

Akademiye kayıt yaptıran yaklaşık 100 çocuk, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü antrenörlerinden Harun Çelik öncülüğünde Malazgirt Şehir Stadı'nda ilk antrenmanlarını yaptı.

Çelik, akademinin amacının çocukları spora yönlendirmek ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Başarılı sporcuları keşfederek takımların alt yapısına kazandırmayı istediklerini belirten Çelik, "Bize bu imkanları sağlayan Malazgirt Kaymakamlığı, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne teşekkür ederim. Amacımız gençlerimizi spora teşvik etmek. Bugün antrenmanlara başladık. Yaklaşık 100 sporcumuz katılıyor." diye konuştu.

Akademiye katılan çocuklardan İsmail Çelik ise "Hocamız sayesinde eğitimlere katılarak kendimi geliştirmek ve büyük takımlarda oynamak istiyorum. İlk hedefim Muşspor kadrosunda yer almak." dedi.

İsmail Hakkı Akbulut da "Futbolcu olmak istiyorum. Hedefime ulaşmak için açılan bu kursa kayıt yaptım. İyi bir futbolcu olmak için çok çalışıp başarılı olacağıma inanıyorum. En büyük hedefim milli takımda oymaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muş Malazgirt'te Futbol Akademisi Açıldı - Son Dakika

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