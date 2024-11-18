Muş Spor 2030 Hedefiyle Yola Devam - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş Spor 2030 Hedefiyle Yola Devam

Muş Spor 2030 Hedefiyle Yola Devam

Başkan Cengiz, 2030'a kadar Muş Spor'u 1. Lige çıkarma hedefindeyiz, taraftara destek çağrısı yaptı.

18.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz, tüm planlamalarını 2030 yılına göre yaptıklarını ve bu tarihe kadar takımı 1. Lige çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Kimin ne hesabı varsa 2030 yılına kadar ertelesin. Çünkü biz o tarihe kadar takımın başındayız" dedi.

Muş'ta görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Cengiz, takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, takımın bu yıl şampiyonluk hedeflerinden uzaklaştığını ama Play-Off'a kesinlikle kalacaklarını söyledi. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Başkan Cengiz, puan kayıplarının sona ereceğini ve takımın galibiyet serisi yakalayacağını kaydetti. Futbolcuların kalitelerini tartışmayacağını dile getiren Cengiz, "Futbolcularımız bu lig için üst düzey diyebiliriz. Tüm transferlerimizi bu bilinçle yaptık. Bazen istenmeyen sonuçlar oluşabilir. Son oynadığımız Düzcespor karşılaşmasında 5 as oyuncumuz sakat olduğu için kadroda yoktu. 80 dakika boyunca önde götürdüğümüz karşılaşmada 2 talihsiz gol yedik. Faklı kazanabileceğimiz karşılaşmadan beraberlikle ayrıldık. Bu sonuçlar bizi üzüyor ama takımımızın potansiyeli çok yüksek ve ben hem futbolcularımıza hem de teknik ekibe güveniyorum. Belki şampiyonluk hedefimizden uzaklaşmış olabiliriz ama kesinlikle üst sıralarda Play-Off'a kalacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Sezon başından bu yana yapılan harcamalarla ilgili detaylar paylaşan Cengiz, "Biz şu ana kadar 58 milyon 522 bin 608 TL harcama yapmışız. Devre arasına kadar da deplasman giderlerimiz hariç 7,5 milyon TL sporcularımıza ödememiz gereken bir rakam var. Bu sezon kulübümüze 14 milyon 302 bin TL para gelmiş. Bunun 11 milyon 20 bin TL'si sponsorlardan, geri kalanı ise federasyon tarafından gönderilmiş. Takım olarak hiç kimseye tek bir kuruş borcumuz yok. Yönetim olarak kimseden maddi bir talebimiz de yok. Yönetim kurulu üyelerimiz gerekli desteği her zaman sunuyor" ifadelerini kullandı.

Tüm planlamaları 2030 yılına göre yaptıklarını ve bu tarihe kadar takımı 1. Lige çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Allah ömür verirse, 2030 yılına kadar takımı 1. Lige çıkaracağız. Bütün planlamaları bu yönde yaptık ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimin ne hesabı varsa 2030 yılına kadar ertelesin. Biz o tarihe kadar takımın başındayız ve takımı üst liglere çıkartacağımızdan kuşkumuz yok."

Taraftara destek çağrısı da yapan Cengiz, "Her maç için bir iş insanımız bilet masraflarını üstleniyor. Buradaki amacımız taraftarı stadyuma çekmek ve onların desteğini arkamızda hissetmek. Taraftarlarımızdan beklentimiz de her maçta tribünlerdeki yerlerini almaları ve 90 dakika boyunca takıma destek vermeleridir. Çünkü bu iş sadece maddiyatla olmaz. Takımın moral ve motivasyona da ihtiyacı var. Takım benim ve yönetimdeki arkadaşların malı değil. Bu takım Muş'un ve tüm vatandaşların takımıdır. Onun için herkes bunun bilincinde olsun ve stadyuma gelerek takıma destek versin" dedi.

Toplantıya Başkan Cengiz'in yanı sıra As Başkan Murat Bozyel ile yönetim kurulu üyeleri Zal Rüstem Yamaç ve Halis Aytunç katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş Spor 2030 Hedefiyle Yola Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 17:35:13. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Spor 2030 Hedefiyle Yola Devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.