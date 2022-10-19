Muş spor haberi... Yeşil Varto Spor Kulübü tesislerinde yenileme çalışması - Son Dakika
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Muş spor haberi... Yeşil Varto Spor Kulübü tesislerinde yenileme çalışması

19.10.2022 15:15
Muş spor haberi... Yeşil Varto Spor Kulübü tesislerinde yenileme çalışması

Gelen Muş haberlerine göre Muş'un Varto ilçesini Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) temsil eden Yeşil Varto Spor Kulübü tesislerinde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Muş'un Varto ilçesini Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) temsil eden Yeşil Varto Spor Kulübü tesislerinde yenileme çalışmaları başlatıldı.

BAL'da çıktığı üç maçta 9 puan elde eden Yeşil Varto Spor, yetersiz olan top sahasında yenileme çalışmaları başlattı. Yeşil Varto Spor Kulübü Başkanı Nurullah Ok ve Başkan Yardımcısı Aydın Durmuş, beraberindekilerle spor sahasında incelemelerde bulundu. Tarihte ilk defa BAL'a katılan Yeşil Varto Spor olarak hedeflerinin 3. Lige çıkmak olduğunu söyleyen Başkan Ok, "3 maçta 9 puanımızı aldı. Bundan sonraki hedefimiz ise kalan maçlarımızı alarak 3. Lige emin adımlarla gitmektir. Bundan sonraki süreçte de tüm Vartolu hemşehrilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemesinler. Gerçekten çok güzel bir yatırım yaptık. Çok güzel bir takım oluşturduk. Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir oluşum içerisine gireceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Sahamız da yakın bir zamanda tamamlanacak. Maçlarımızı kendi sahamız ve seyircimizin önünde oynamak istiyoruz" dedi.

Başkan Yardımcısı Aydın Durmuş ise Yeşil Varto Spor'un bugüne gelmesi için çok çalıştıklarını söyledi.

İş adamı Fatih Cengiz de Yeşil Varto Spor Kulübü Yönetimi ziyaret ederek katkıda bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Varto, Aydın, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş spor haberi... Yeşil Varto Spor Kulübü tesislerinde yenileme çalışması - Son Dakika

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