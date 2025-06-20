Muş Stadyumu\'na Yeni Tribün Projesi

Muş Şehir Stadyumu'nun kapasitesi 10 bine çıkarılacak. Yeni tribün projesi bakanlığa sunuldu.

Muş'ta spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni tribün projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunuldu. TFF 2. Lig'e yükselen Muşspor'un artan taraftar ilgisi ve mevcut kapasitenin yetersizliği üzerine hayata geçirilmesi planlanan projeyle, Muş Şehir Stadyumu'nun seyirci kapasitesi 10 bine çıkarılacak.

Mevcut durumda 6 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadyuma, iki ayrı kale arkasına toplamda 4 bin kişilik yeni tribün yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında, tribünlerin alt bölümlerinde antrenman sahaları da yer alacak şekilde çok yönlü bir spor altyapısı tasarlanmış durumda.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Muşspor'un 2. Lig'e yükselmesiyle birlikte hem taraftarlarımızdan gelen talepler hem de yaptığımız analizler doğrultusunda mevcut stadyumun yetersiz kaldığını tespit ettik. Bu kapsamda hazırladığımız proje dosyamızı bakanlığımıza sunduk" dedi. - MUŞ