Muş Süper Amatör Küme\'de Bulanık Gençlerbirliği, Bilican\'ı 7-0 yenerek sezona başladı

Muş Süper Amatör Küme sezonunun ilk maçında Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü, Bulanık Bilican Spor'u 7-0 mağlup etti.

Bulanık Stadı'nda saat 13.00'te başlayan mücadelede Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü ile Bulanık Bilican Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Bulanık Gençlerbirliği Spor Kulübü, rakibini 7-0 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.

İlçede futbol müsabakalarının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, sporun gençlerin gelişimi ve sosyal hayata katılımı açısından önemli olduğunu belirtti. Yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyen Koşansu, "Bulanık'ta gençlerimizin sporla iç içe olduğunu görmek ve ilçemizde futbol müsabakalarının düzenlenmesi bizleri mutlu ediyor. Spor, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunmasının yanı sıra disiplinli olmayı, takım ruhunu ve birlikte hareket etmeyi de öğretiyor. Gençlerimizin enerjilerini sporla değerlendirmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini ortaya koymaları büyük önem taşıyor. İlçemizde iki takımımızın sahaya çıkarak mücadele etmesi, futbol heyecanının yaşanması ve vatandaşlarımızın karşılaşmaları takip etmesi sevindirici. Bizler de gençlerimizin spor yapabilecekleri imkanların artmasını ve Bulanık'ta sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Amacımız, gençlerimizin farklı branşlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak ve ilçemizin spor alanında daha iyi noktalara gelmesine katkıda bulunmaktır. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında mücadele eden iki takımımızı da tebrik ediyorum" dedi.