Muş'ta Avrupa Spor Haftası Coşkusu - Son Dakika
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Spor

Muş'ta Avrupa Spor Haftası Coşkusu

Muş'ta 'Aktif Ol' temasıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri büyük ilgi gördü.

30.09.2024 21:24
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Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Aktif Ol" sloganıyla gerçekleştirilen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri, göletli parkta büyük bir coşkuyla yapıldı.

"Aktif ol" sloganıyla göletli parkta düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı. Sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla düzenlene etkinlikler, sporcuların keyifli görüntülerine sahne oldu.

Parkta, badminton, bisiklet, basketbol, voleybol, dart, kano, tenis, karate, ve futbol etkinliklerinde çocuk ve sporcular güzel vakit geçirdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte çocuklara limonata ve patlamış mısır ikram edildi.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile 40 branştan antrenör ve sporcularla etkinlik yaptıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Taşdemir, "Çocuk ve gençlerimizi spora özendirmek için etkinlik yaptık. Burada birçok branşımızın da tanıtımını gerçekleştirdik. Bakanlığımız öncülüğünde 81 ilde etkinlikler düzenledi. Kano, badminton, karate, voleybol, basketbol, dart ve futbol gibi birçok etkinlikler yaptık. Gençlik Merkezlerimiz de gençlerimize yönelik sanatsal ve kültürel faaliyetler yaptı. Yaklaşık 500 sporcu ve gençlerimizle beraber buradayız. Buna benzer etkinlikleri ayda bir gerçekleştirmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de sayın bakanımızın 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan etmesiyle beraber gençlerimize spor yaptıracağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Türkiye, Kültür, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

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