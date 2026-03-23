Muş\'ta Futbol Antrenmanları Devam Ediyor

Muş Zafer Mahallesi Futbol Sahası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları kapsamında düzenlenen futbol antrenmanları yoğun katılımla devam ediyor.

Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, hem teknik hem de fiziksel açıdan gelişimlerini sürdürüyor. Disiplinli şekilde yürütülen antrenman programlarında öğrenciler, takım oyunu, dayanıklılık ve koordinasyon üzerine çalışmalar yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, okul sporları faaliyetlerinin çocukların ve gençlerin hem bedensel hem de sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, düzenli sporun sağlıklı nesillerin yetişmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. - MUŞ