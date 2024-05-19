Muş'ta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarlar sokaklara akın etti - Son Dakika
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Muş'ta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarlar sokaklara akın etti

Muş\'ta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarlar sokaklara akın etti

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından Muşlu taraftarlar sokaklara akın etti. Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar galibiyeti kutlarken, Galatasaraylılar ise takımlarına moral vermek için şampiyonluk şarkıları söyledi. Kutlamaların ardından taraftarlar sessizce dağıldı.

19.05.2024 23:03
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından Muşlu taraftarlar sokaklara akın etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar sokağa akın etti.

Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyeti ile sona eren maçın ardından istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. Öte yandan takımları derbide mağlup olan Galatasaraylılar takımlarına moral vermek için sokakta şampiyonluk şarkıları söyledi.

Kutlamaların ardından taraflar sessiz bir şekilde dağıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muş'ta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarlar sokaklara akın etti - Son Dakika

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