Muş\'ta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarlar sokaklara akın etti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından Muşlu taraftarlar sokaklara akın etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar sokağa akın etti.

Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyeti ile sona eren maçın ardından istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. Öte yandan takımları derbide mağlup olan Galatasaraylılar takımlarına moral vermek için sokakta şampiyonluk şarkıları söyledi.

Kutlamaların ardından taraflar sessiz bir şekilde dağıldı. - MUŞ