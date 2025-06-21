Muş'ta İlk Anadolu Premier Lig Karate Müsabakaları - Son Dakika
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Muş'ta İlk Anadolu Premier Lig Karate Müsabakaları

Muş\'ta İlk Anadolu Premier Lig Karate Müsabakaları
21.06.2025 15:40
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Anadolu Premier Lig karate müsabakaları, 25-27 Temmuz'da Muş'ta gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen 'Anadolu Premier Lig' karate müsabakaları, ilk kez Muş'ta gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen 'Anadolu Premier Lig' karate müsabakaları, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez Muş'ta gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden binlerce sporcunun katılacağı bu dev organizasyon, Muş'un spor vizyonuna, tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunacak. Muş, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporculara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'in girişimleriyle Türkiye Karate Federasyonu tarafından Muş'a verilen Anadolu Premier Lig Karate müsabakaları, bölgesel anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor. Ümit, genç, U21 ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek müsabakalarda yaklaşık 3 bin sporcu, antrenör, idareci ve ailelerle birlikte toplam 5 bine yakın kişi Muş'a gelecek.

Konaklamalar koordineli şekilde sağlanacak

Organizasyona katılan tüm sporcular ve antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda, kamu misafirhanelerinde ve Muş'taki otellerde konaklayacak. Organizasyon süresince konaklama tesislerinin tam kapasite dolması bekleniyor. Bu durumun Muş'un esnafına ve konaklama sektörüne önemli bir ekonomik katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

Taşdemir: "Bu organizasyon, Muş'un sporla büyüyen vizyonunun en somut göstergesidir"

Bu organizasyonun sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda stratejik bir şehir yatırımı olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Karate Federasyonu Başkanımız Ercüment Taşdemir'in tensipleriyle, Anadolu Premier Lig müsabakaları bu yıl ilk kez Muş'a verildi. Böyle prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizler için onur verici. Gerek spor salonlarımızın uygunluğu gerekse yurtlarımızın yaz döneminde bu tür etkinlikler için tahsisi, Muş'u organizasyonlar açısından cazip hale getirmiştir" dedi.

"Muş, artık bir spor şehridir"

Muş'un daha önce de muay thai branşında önemli müsabakalara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Taşdemir, "Bugün burada Karate branşında da bu başarıyı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı branşlarda da Türkiye finallerine, bölgesel turnuvalara ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek bir altyapımız var. Muş'un spor şehri kimliğini pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi

"Karatede Muş'un başarısı büyüyor"

Sporcular birçok bölgesel, ulusal ve uluslararası başarıya imza atarken, İl Müdürü Taşdemir bu başarının arkasında uzun yıllardır emek veren isimleri de unutmadı. Muş'ta şu anda yaklaşık 600 lisanslı karate sporcusu bulunduğunu ifade eden Taşdemir, "Karate branşında önemli katkılar sunan antrenörlerimiz Aydan Feratoğlu ve Yakup Feratoğlu'na özellikle teşekkür ediyorum. Karate bugün Muş'ta bu noktadaysa, onların emeği çok büyüktür. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman onların ve sporcularımızın yanındayız" diye konuştu

İl Müdürü Taşdemir, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan kişi ve kurumlara da teşekkür ederek, "Bu önemli organizasyonun ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Muş Valimiz Avni Çakır Beyefendi'ye ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Ercüment Taşdemir'e şükranlarımı sunuyorum. 25-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek bu dev turnuva süresince yalnızca yurtlarımız değil; otellerimiz, kamu misafirhanelerimiz ve tüm konaklama alanlarımız dolu olacak. Turnuvanın üç gün boyunca sürecek olması, Muş'un ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sunacaktır. Bu organizasyonun ilimize, gençliğimize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya, Muş'un 'iyi ki'lerini birlikte yaşamaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muş'ta İlk Anadolu Premier Lig Karate Müsabakaları - Son Dakika

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