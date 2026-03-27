Muş\'ta Küçükler Güreş Müsabakaları Başladı

27.03.2026 21:09
Muş'ta 250 sporcunun katıldığı küçükler güreş grup birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yeni spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 250 sporcu katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ata sporu müsabakalar için bir araya geldiklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Altay, "4 gün sürecek olan bu etkinlikte 23 ilden katılım oldu. Müsabakaları 31 hakem yönetecek. Yüzlerce öğrencimiz bu müsabakalarda yer alacak. Ümit ediyorum ki gençlerimizin buradaki performansları, çalışmaları, hazırlıkları ülkemizin sportif faaliyetlerinin dünyada en üst noktaya taşınmasına vesile olacak." dedi.

Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Ebu Muhsin Aksoy da 4 gün sürecek müsabakalarda dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılacağını aktardı.

Kaynak: AA

