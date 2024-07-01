Muş\'ta Spor Tırmanış Şampiyonası Tamamlandı

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Dağcılık Federasyonun (TDF) 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler, Gençler ve Küçükler Hız Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Muş Spor Salonunda 29-30 Haziran tarihlerinde 2 gün süren Türkiye şampiyonasına 10 ilden 39 kız ve 47 erkek sporcu olmak üzere toplam 86 sporcu katıldı. Şampiyona boyunca çekişmeli ralliler izleten sporcular, seyircilerin takdirini kazandılar. Dereceye giren sporcular, temmuz ayı içerisinde milli takım kampına katılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çağlayan, şampiyonanın Muş'ta ilk defa düzenlendiğine dikkat çekerek, "10 ilden 86 sporcu bu yarışmaya katıldı. Böyle bir yarışma ilimizde ilk defa yapıldı. Seyir zevki olan sporcuların haz aldığı bir spor dalı olduğundan heyecan doruktaydı. İlimizden de iki sporcumuz iki ayrı kategoride ikinci oldu. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha sonraki yıllarda ilimizdeki bu spor federasyonumuzun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla daha çok gelişeceğine inanıyorum" dedi.

Büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan Muşlu sporcu Hasan Mensur Aslan ise yakalamış olduğu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Hız tırmanış sporcusuyum. Bir buçuk senedir bu sporu yapıyorum. Her gün düzenli olarak antrenman yapıyorum. Hedefim tabi ki Türkiye'de dereceye girmekti. Daha iyi saniyeleri görebilmekti. 7 saniye, 6 saniye yapıyorum ama 6 saniyeyi burada yapamadım, umarım daha iyi yerlerde yaparım. 20 sporcu arasından Türkiye ikincisi oldum. 20'si de iyi sporculardı, bunların arasından 2. olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Yakın zamanda milli takım kampına gideceğim. Umarım her şey daha güzel olur benim için" ifadelerini kullandı.

Küçük A erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan Muşlu sporcu Süleyman Vural ise hedefinin milli takım olduğunu belirterek, "Spor tırmanış sporu yapıyorum. Burada Türkiye şampiyonu olma hedefim vardı ama maalesef 2. oldum. Bundan sonraki hedefim Türkiye'yi yurt dışında temsil ederek yurt dışında derece yapmak" şeklinde konuştu.

Yarışlar sonunda büyük erkekler kategorisinde Timur Taş birinci, Hasan Mensur Aslan ikinci, Aziz Gündoğdu üçüncü, büyük kadınlar kategorisinde Gülay Sarı birinci, Ecren Yılmaz ikinci ve Nagihan Yayla üçüncü oldu. Küçük A erkekler kategorisinde Mehmet Utku Kanbay birinci, Süleyman Vural ikinci, Kerem Talha Kara üçüncü, küçük A kadınlar kategorisinde Selma Cemrehan Azbay birinci, Yağmur Toylan ikinci ve Nergis Meryam Baş üçüncü oldu. Küçük B erkekler kategorisinde Ahmet Emin Çakır birinci, Semih Enes Pekşen ikinci ve Yiğit Türk üçüncü, küçük B badınlar kategorisinde ise Elif Berna Önder birinci, Nurgül Civelek ikinci ve Ceylin Karakaya üçüncü oldu.

Düzenlenen şampiyonanın finallerine Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri ile sporcu ve antrenörleri katıldı. - MUŞ