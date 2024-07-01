Muş'ta Spor Tırmanış Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş'ta Spor Tırmanış Şampiyonası Tamamlandı

Muş\'ta Spor Tırmanış Şampiyonası Tamamlandı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Büyükler, Gençler ve Küçükler Hız Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 10 ilden 86 sporcu katıldı ve çekişmeli mücadeleler gerçekleşti. Dereceye giren sporcular milli takım kampına katılacak. Muşlu sporcular Hasan Mensur Aslan ve Süleyman Vural ikinci olarak büyük başarı elde etti. Şampiyonanın düzenlendiği Muş'ta sporun daha da gelişeceği düşünülüyor.

01.07.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Dağcılık Federasyonun (TDF) 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler, Gençler ve Küçükler Hız Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Muş Spor Salonunda 29-30 Haziran tarihlerinde 2 gün süren Türkiye şampiyonasına 10 ilden 39 kız ve 47 erkek sporcu olmak üzere toplam 86 sporcu katıldı. Şampiyona boyunca çekişmeli ralliler izleten sporcular, seyircilerin takdirini kazandılar. Dereceye giren sporcular, temmuz ayı içerisinde milli takım kampına katılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çağlayan, şampiyonanın Muş'ta ilk defa düzenlendiğine dikkat çekerek, "10 ilden 86 sporcu bu yarışmaya katıldı. Böyle bir yarışma ilimizde ilk defa yapıldı. Seyir zevki olan sporcuların haz aldığı bir spor dalı olduğundan heyecan doruktaydı. İlimizden de iki sporcumuz iki ayrı kategoride ikinci oldu. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha sonraki yıllarda ilimizdeki bu spor federasyonumuzun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla daha çok gelişeceğine inanıyorum" dedi.

Büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan Muşlu sporcu Hasan Mensur Aslan ise yakalamış olduğu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Hız tırmanış sporcusuyum. Bir buçuk senedir bu sporu yapıyorum. Her gün düzenli olarak antrenman yapıyorum. Hedefim tabi ki Türkiye'de dereceye girmekti. Daha iyi saniyeleri görebilmekti. 7 saniye, 6 saniye yapıyorum ama 6 saniyeyi burada yapamadım, umarım daha iyi yerlerde yaparım. 20 sporcu arasından Türkiye ikincisi oldum. 20'si de iyi sporculardı, bunların arasından 2. olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Yakın zamanda milli takım kampına gideceğim. Umarım her şey daha güzel olur benim için" ifadelerini kullandı.

Küçük A erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan Muşlu sporcu Süleyman Vural ise hedefinin milli takım olduğunu belirterek, "Spor tırmanış sporu yapıyorum. Burada Türkiye şampiyonu olma hedefim vardı ama maalesef 2. oldum. Bundan sonraki hedefim Türkiye'yi yurt dışında temsil ederek yurt dışında derece yapmak" şeklinde konuştu.

Yarışlar sonunda büyük erkekler kategorisinde Timur Taş birinci, Hasan Mensur Aslan ikinci, Aziz Gündoğdu üçüncü, büyük kadınlar kategorisinde Gülay Sarı birinci, Ecren Yılmaz ikinci ve Nagihan Yayla üçüncü oldu. Küçük A erkekler kategorisinde Mehmet Utku Kanbay birinci, Süleyman Vural ikinci, Kerem Talha Kara üçüncü, küçük A kadınlar kategorisinde Selma Cemrehan Azbay birinci, Yağmur Toylan ikinci ve Nergis Meryam Baş üçüncü oldu. Küçük B erkekler kategorisinde Ahmet Emin Çakır birinci, Semih Enes Pekşen ikinci ve Yiğit Türk üçüncü, küçük B badınlar kategorisinde ise Elif Berna Önder birinci, Nurgül Civelek ikinci ve Ceylin Karakaya üçüncü oldu.

Düzenlenen şampiyonanın finallerine Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri ile sporcu ve antrenörleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Milli Takım, Türkiye, Gençlik, Spor, Muş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta Spor Tırmanış Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 19:57:09. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Spor Tırmanış Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement