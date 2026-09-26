Muş\'ta yarı olimpik havuzda yüzme kurslarına çocuk ve gençler yoğun ilgi gösteriyor

Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında açılan yüzme kurslarına çocuk ve gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen kurslarda sporcular, yüzme branşında temel ve ileri düzey eğitimler alıyor. Yüzme antrenörleri Çetin Kabul ve Yunus Akan gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular, tekniklerini geliştirmek ve performanslarını artırmak için yoğun tempoda çalışıyor. Antrenmanlarda sporculara yüzme tekniklerinin yanı sıra su güvenliği ve doğru yüzme alışkanlıkları da kazandırılıyor. Yoğun katılımla devam eden kurslarda çocukların spora yönlendirilmesi ve yüzme branşında yetenekli sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor

Muş'ta yüzme sporunun yaygınlaştırılması ve geleceğin başarılı yüzücülerinin yetiştirilmesine katkı sağlanmasını amaçladıklarını söyleyen yüzme antrenörü Çetin Kabul, "Haftanın 5 günü, günde 2 saat olmak üzere burada çocuklara yüzme eğitimi vererek geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Muş sporunun yüzme branşında daha ileriye, daha iyi yerlere gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Çalışmalarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı İl Müdürümüze ve şube müdürlerimize teşekkür ederim. Buradaki en büyük amacımız çocuklarımızı sporla buluşturmak, onları çevresel etkenlerden ve kötü alışkanlıklardan korumaktır" dedi.

Yüzme kursuna katılan Asmin Mina Aktan, hedeflerine ulaşmak için yüzme kursuna katıldığını söyleyerek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda antrenmanlar yapıyoruz, hedeflerimiz için çalışıyoruz. Haftanın 5 günü, günde 2 saat antrenman yapıyoruz. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, antrenörlerimize ve Yunus Akan hocama çok teşekkür ediyorum. Buraya sadece hobi için değil, hedeflerimize ulaşmak için geliyoruz. Buradaki arkadaşlarımla birlikte hepimizin birçok hedefi var. Bölgede katıldığım birçok yarışmada dereceler aldım" ifadelerini kullandı.

Yüzmenin vücut direncini artırdığını söyleyen yüzücülerden Zümra Güneş, "11 yaşındayım. Bu yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna haftanın 5 günü, 2 saat geliyoruz. Buradaki başta yüzme öğretmenim Yunus hocama, kurum personellerine ve diğer hocalarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben 11 yaş kategorisinde 42 saniye yüzdüm. Burada yüzdüğüm için denemelerde ve derslerimde çok büyük katkı oldu. Aynı zamanda vücuduma çok büyük direnç veriyor" diye konuştu.

Yüzme sporu yapan çocuklardan Hüma Kemiksiz, burada yüzme antrenmanları yaptıklarını, arkadaşlarıyla sosyalleşerek birlikte yarışlara katıldıklarını ve keyifli vakit geçirip birbirlerini desteklediklerini belirtti. Yüzmenin kendisine spor yapmayı, disiplinli olmayı ve birçok şeyi daha düzenli yapmayı öğrettiğini ifade eden Kemiksiz, gençlere ve çocuklara yüzme sporunu önerdi.

Yüzme kursuna katılan 10 yaşındaki Eslem Didem Karaoğlan, günde 2 saat yüzdüğünü ve yüzme sporunun kendisine çok şey kattığını belirtti. Yarışlara katıldığını ifade eden Karaoğlan, şu anda Antalya'da düzenlenecek yarışmalara hazırlandığını söyledi. Yüzerken çok eğlendiklerini dile getiren Eslem Didem Karaoğlan, kendilerine eğitim veren Yunus Akan ve diğer antrenörlere teşekkür etti.

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Eymen Doğan, haftanın 5 günü yüzmeye geldiklerini ve günde 2 saat antrenman yaptıklarını söyledi. Antrenmanlarının çok iyi geçtiğini ifade eden Doğan, kendilerine birçok şey katan hocalarına teşekkür etti. İlimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Yüzme sporu yapan çocuklardan Rümeysa Basman, 5 yıldır yüzme antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti. Muş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 5 günü, günde 2 saat antrenman yaptıklarını söyleyen Basman, Yunus Akan hocası ve diğer antrenörlerine teşekkür etti. En büyük hayalinin olimpiyatlara katılmak ve en iyi dereceleri elde etmek olduğunu dile getiren Rümeysa Basman, Muş'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Yüzme sporu yapan Feyza Özden, yarı olimpik yüzme havuzunda haftanın 5 günü antrenman yaptıklarını belirtti. Birçok spor dalında başarılarının bulunduğunu ifade eden Özden, kendilerine bu imkanı sağlayan hocalarına ve görevlilere teşekkür etti. Hayalinin olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu dile getiren Özden, geçen yıl kendi yaş kategorisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde birinci olduğunu hatırlattı.