Muş'tan Osimhen'e 135 Bin Boncuktan Tablo - Son Dakika
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Muş'tan Osimhen'e 135 Bin Boncuktan Tablo

Muş\'tan Osimhen\'e 135 Bin Boncuktan Tablo
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El sanatları ustası Sümeyye Aydın, Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'e özel tablo hediye etti.

TALHA KOCA/FARUK KÜÇÜK - Muş'ta görev yapan el sanatları usta öğreticisi ve fanatik Galatasaray taraftarı Sümeyye Aydın ile öğrencileri, 135 bin boncuk kullanarak 3,5 ayda hazırladıkları Victor Osimhen tablosunu, Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynayacağı maç öncesi yıldız futbolcuya hediye etti.

Samsunlu 34 yaşındaki Sümeyye Aydın, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptığı dönemde kristal mozaik işlemeciliğine başladı. Bu alanda çalışmalarını geliştiren Aydın, daha sonra tayin olduğu Muş'ta öğrencileriyle farklı tasarımlar hazırlamaya devam etti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı forveti Osimhen'e geçen sezon da annesiyle birlikte olduğu portresini 72 bin kristal mozaik taş kullanarak hazırlayan Aydın, tabloyu maç sonrası futbolcuya ulaştırdı.

Osimhen'in daha sonra bir röportajında annesiyle olan bu tabloyu "hayatımda aldığım en anlamlı hediye" şeklinde nitelendirmesi, Aydın'ı ve öğrencilerini gururlandırdı.

Bunun üzerine Osimhen için yeni bir çalışma hazırlamaya karar veren Aydın, futbolcunun Fenerbahçe maçında yaptığı ikonik gol sevincinden esinlenerek yeni bir tablo tasarladı.

Uzun emeklerle hazırladıkları tabloyu Aydın, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasındaki maç için takımıyla Erzurum'a gelen Osimhen'e havalimanında hediye etti.

"Tablo 135 bin boncuktan üretildi"

Aydın, AA muhabirine, tabloyu havalimanında Osimhen'e ulaştırmak için çabaladığını söyledi.

Osimhen'i çok sevdiğini belirten Aydın, "Osimhen'e takdim ettiğimiz tablo 135 bin boncuktan üretildi. 4-5 kişi çalıştık, yapımı 3,5 ay sürdü." dedi.

Geçen sezon da Osimhen'e hediye ettiğini hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Liverpool maçını izlerken Osimhen'in yapılan bir koreografiye çok duygulandığını gördüm. Osimhen'e böyle bir hediye yapabiliriz ve kristal mozaik taşlarla işleyebiliriz diye düşündüm. Annesi ile olan bir portresini 72 bin kristal mozaik taşla 1,5 aylık emekle hazırladık. Samsun'da Anneler Günü'ne birkaç gün kala maç sonrası Osimhen'e hediye ettik.

Osimhen 1 ay sonra bir röportajında 'hayatımda aldığım en anlamlı hediye' sözleriyle tablomuzu anlattı bundan gurur duyduk. Bir tablo daha yapmayı düşünüyorduk ve Fenerbahçe maçında yaptığı ikonik bir sevinç vardı, onun için hazırlığımız vardı bir de o gün maç sonrası imza almıştık ondan aslan portresi tablo için ikisinin hazırlıklarına başladık. Onları tamamladık. Erzurum maçına geldik havalimanında tekrar Osimhen'e tablosunu takdim ettik."

"Galatasaray maçına bizi davet etmesini istiyoruz"

Aydın, tabloyu Osimhen'e ulaştırırken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Osimhen tabloyu gördü gelemedi, sonrasında tabloyu otobüsün önüne geçirdik. Abdullah Kavukçu gördü ve ona 'almanız gerekiyor' dedi. Kavukçu sayesinde Osimhen aşağıya indi, tablomuzu alıp teşekkür etti ve fotoğraf çekildi. Beni tanıdı, oradakilere 'eski tabloyu yapan' diye tanıttı.

Fanatik Galatasaray taraftarıyım ve Osimhen'i çok seviyorum. Çok mutluyuz, umarım beğenir. Kalemlerle işledik, kalemlerin ucunda mum oluyor tek tek yapıştırarak işledik, yapımı zor. Dinçer Azaphan'dan Rams Park'ta Galatasaray maçına bizi davet etmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Victor Osimhen, Galatasaray, Erzurum, Hediye, Aydın, Sanat, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'tan Osimhen'e 135 Bin Boncuktan Tablo - Son Dakika

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