Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamurpet Gölleri için proje hazırlıyor - Son Dakika
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Spor

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamurpet Gölleri için proje hazırlıyor

Muş\'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamurpet Gölleri için proje hazırlıyor

Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Hamurpet Gölleri'nde turizm ve spor faaliyetlerinin geliştirilmesi için proje hazırlığı yapıyor.

12.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:16
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Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız, hem turizme hem de kış ve yaz sporlarına kazandırılması hedeflenen Hamurpet Göllerinde incelemelerde bulundu.

Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, doğa sporlarının yanı sıra binlerce kişinin de her yıl ziyaret ettiği Hamurpet Göllerinde yapılması planlanan projelinin hayata geçirilmesi için çalışma başlattı. Beraberindeki Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Şeref Erdoğan, Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök, Varto Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Fevzi Çakır ile incelemelerde bulunan Kaymakam Ayyıldız, burada yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hamurpet Göllerinin hem turizme hem de kış ve yaz sporlarına kazandırılması için proje hazırlayacaklarını ifade eden Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, "Bu göllerimizde hangi sporların yapılacağına dair yetkili arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri yerinde inceleyerek aldık. Bunların değerlendirilmelerini yapacağız. İnşallah bu göllerimizde yaz ve kış sporlarımızın yapılması ve turizme kazandırmamız için projelerimizi değerlendireceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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