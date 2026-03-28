Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uruguay, hazırlık maçında İngiltere ile 1-1 berabere kalırken, gecenin en dikkat çeken gelişmesi Fernando Muslera'nın milli takıma dönüşü oldu. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi, Haziran 2022'den bu yana ilk kez Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Muslera'nın sahadaki performansı ve yaptığı kritik kurtarışlar, teknik heyet ve taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

WEMBLEY'DE DENGE BOZULMADI

İngiltere ile Uruguay arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Uzun süre golsüz devam eden karşılaşmada ilk gol 81. dakikada Ben White'tan geldi.

SON SÖZ VALVERDE'DEN

Uruguay, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 90+4'te topun başına geçen Federico Valverde, skoru eşitleyerek mücadeleyi 1-1'e getirdi.

MUSLERA'DAN DÖNÜŞ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Haziran 2022'den bu yana ilk kez Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Deneyimli file bekçisi karşılaşmayı 4 kurtarışla tamamladı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Uzun aranın ardından sahaya çıkan Muslera'nın performansı dikkat çekerken, yaptığı kritik kurtarışlar teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 08:31:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.