Muslera: Beşiktaş'a karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muslera: Beşiktaş'a karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve önlerinde tekrar şampiyonluk olduğunu söyledi. Muslera, ayrıca Beşiktaş maçının galibiyetlerinin sonraki maçları da etkileyeceğini ve pozitif motivasyon sağlayacağını belirtti.

02.08.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Önümüzde tekrar şampiyonluk var" dedi.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Çok mutluyuz. Burada sezona başlıyoruz. Önümüzde tekrar şampiyonluk var. Galatasaray'da birçok sene geçirdim. Sürekli Galatasaray'ın başarısı için mücadele ettik. Çok şükür birçok başarıya imza attık. Yarın ilk maçımız olacak. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Çok büyük bir rakibe karşı, büyük bir derbide Beşiktaş'a karşı mücadele edeceğiz. Çok çalıştık. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Amacımız için mücadele verdik. Yarın da bu amacımızın başlangıcı olacak" diye konuştu.

Beşiktaş'a karşı ellerinden geleni yapacaklarını belirten Muslera, "Ekstra motivasyon veriyor. Bu sefer de sezon başına geldi. Elimizden geleni yapacağız. Buradan kazanacağımız galibiyet bir sonraki maçları da etkileyecektir. Bizi pozitif motive edecektir. Birçok derbi oynadık. Yarın da harika bir atmosfer olacağını umuyorum. İyi bir maç ve iyi bir gösteri olmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda kendisine attığın golün hatırlatılması üzerine deneyimli kaleci, "2010 yılının en iyi golüydü. Onunla ilgili söylenecek bir şey yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Süper Kupa, Turkcell, Beşiktaş, Muslera, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera: Beşiktaş'a karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 16:17:45. #1.13#
SON DAKİKA: Muslera: Beşiktaş'a karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement