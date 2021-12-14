Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem

2019-20 sezonunun son bölümünde Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera, bu kez dizinden çok ağır bir sakatlık geçirdi.

TALİHSİZ ÇARPIŞMA

Muslera, Sivas maçının son bölümünde takım arkadaşı Luyindama ile aynı topa müdahale yapmak isterken kötü şekilde çarpıştı. Tecrübeli kaleci darbeyi aldıktan hemen sonra sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. İlk bulgularda yırtık tespit edildi, bugün durumu netleşti.

TRANSFER ŞART

Muslera'nın saha antrenmanlarına 12 hafta sonra başlayabileceği belirtildi. Tekrar form ve kondisyon tutturmasıyla bu süre daha da uzayacak. Galatasaray'ın kaleci transferi yapması bekleniyor. Takviye şart gözüküyor.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

''Fernando Muslera'nın bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır''