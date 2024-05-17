Muslera, Fenerbahçe derbilerinde takımın en deneyimli ismi - Son Dakika
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Spor

Muslera, Fenerbahçe derbilerinde takımın en deneyimli ismi

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 30 derbiyle takımın en deneyimli futbolcusu olarak öne çıkıyor. Muslera, bu sezon ligde 17 maçta kalesini gole kapatarak takımının en az gol yiyen ekip olmasını sağladı.

17.05.2024 10:48
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Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 30 derbiyle bu alanda takımın en deneyimli ismi olarak yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

2011 yılında takıma katılan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 25'i Süper Lig, 4'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 30 kez Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Deneyimli kaleci öte yandan kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Muslera'nın oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 1'i hükmen toplam 12 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe de 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 8 defa rakibini mağlup etti. 10 mücadele ise berabere sona erdi.

Bu sezon ligde 17 maçta kalesini gole kapadı

Fernando Muslera bu sezon Süper Lig'de 36 maçın 35'inde forma giydi. Gösterdiği başarılı performansla şampiyonluk yarışında takımına önemli katkı veren Muslera, sarı-kırmızılıların ligin en az gol yiyen ekip olmasını da sağladı. Aslan bu sezon ligde kalesinde 24 görürken, Uruguaylı file bekçisi de 17 müsabakada kalesini gole kapadı ve sarı-kırmızılılarda kendisine ait olan bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi. Fernando Muslera, sezonun bitimine 2 hafta kale bu rekorunu daha artırabilir.

Muslera ayrıca 2 Nisan'da RAMS Park'ta oynadıkları Hatayspor müsabakasıyla da Galatasaray'da 500. resmi maçına çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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