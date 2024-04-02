Muslera, Galatasaray ile 500. resmi maçına çıktı

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıktı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'ya plaket takdim etti.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde oynadıkları Hatayspor maçıyla birlikte bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir konumda yer alıyor.

Fernando Muslera, Hatay mücadelesiyle Galatasaray kariyerinde 500. resmi maçına çıktı. Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılılar ile bugüne kadar Süper Lig'de 402, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 53, Türkiye Kupası'nda 21, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 17 ve TFF Süper Kupa'da da 7 karşılaşmada forma giydi. Galatasaray ile en fazla resmi karşılaşmaya çıkan yabancı futbolcu ünvanı da Muslera'da bulunuyor.

15 kupa kazandı

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Muslera, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 6, TFF Süper Kupa'da 5 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez olmak üzere 15 kupa kazandı. 37 yaşındaki eldiven, bu başarısıyla Aslan'da en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu olarak yer alıyor.

Hatayspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya, Teknik Direktör Okan Buruk da yayın kuruluşa verdiği röportaj sırasında Muslera'nın 500. maçına özel hazırlanan tişörtlerle çıktı.

Seremoni öncesinde de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'ya plaket takdim etti. - İSTANBUL