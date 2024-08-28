Muslera Kırmızı Kart Gördü, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Muslera Kırmızı Kart Gördü, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray, evinde 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti.

28.08.2024 00:27
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Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys'a evinde 1-0 yenildi. İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçti. Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu. 88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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