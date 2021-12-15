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Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci - Son Dakika

Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci

15.12.2021 18:04

Galatasaray, Fernando Muslera'nın Sivasspor maçında sakatlanması sonrası harekete geçti. Sahalara dönüş tarihi belli olmayan Uruguaylı eldivenin yerine transfer yapmak isteyen yönetimin listesinde İrfan Can Eğribayat, Gökan Akkan, Ruud Boffin ve Okan Kocuk'un isimleri ön plana çıkıyor.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Sarı-kırmızılıların 4 kişilik listesinde ilk sırada Göztepe'nin genç eldiveni İrfan Can Eğribayat bulunuyor.

GALATASARAY, İRFAN CAN İÇİN 45 MİLYON LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

Sporx'in haberine göre, Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat liste başı oldu. Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon liraya kadar bonservis bedelini gözden çıkardı. Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var.

OKAN KOCUK'UN GERİ ÇAĞRILMA İHTİMALİ VAR

Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak. Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başka bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.

Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci

İrfan Can Eğribayat, Galatasaray, Okan Kocuk, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci - Son Dakika
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