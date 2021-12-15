Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık ihtimali soruldu, bu kez farklı cevap verdi

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Sarı-kırmızılıların 4 kişilik listesinde ilk sırada Göztepe'nin genç eldiveni İrfan Can Eğribayat bulunuyor.

GALATASARAY, İRFAN CAN İÇİN 45 MİLYON LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

Sporx'in haberine göre, Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat liste başı oldu. Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon liraya kadar bonservis bedelini gözden çıkardı. Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var.

OKAN KOCUK'UN GERİ ÇAĞRILMA İHTİMALİ VAR

Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak. Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başka bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.