Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Sarı-kırmızılıların 4 kişilik listesinde ilk sırada Göztepe'nin genç eldiveni İrfan Can Eğribayat bulunuyor.
Sporx'in haberine göre, Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat liste başı oldu. Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon liraya kadar bonservis bedelini gözden çıkardı. Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var.
Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak. Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başka bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci - Son Dakika Spor