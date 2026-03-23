Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine devam eden Fernando Muslera, yaklaşık 4 yıl aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na yeniden davet edildi.
Tecrübeli kalecinin milli takım kampındaki son görüntüsü futbolseverlerin dikkatini çekti. Muslera'nın daha zayıf ve yaş almış hali sosyal medyada gündem oldu.
İşte son hali;
Uruguaylı kaleci yaptığı açıklamada, "Davet edildiğim için çok mutluyum. Bu dört yılda hayatımda birçok şey oldu, bu da fikrimi değiştirmeme ve kapıları yeniden açmama neden oldu." ifadelerini kullandı. Uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma dönen Muslera'nın performansı merakla bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?