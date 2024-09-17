Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşmişti. İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar 27 Ağustos'ta evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamamıştı. Rövanş maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verildi.
38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği 3 maç:
Galatasaray - Paok
Rigas Skola - Galatasaray
Galatasaray - IF Elfsborg
Son Dakika › Spor › Muslera'ya 3 Maç Ceza! - Son Dakika
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