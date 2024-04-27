Muslu Belediyespor, Kurtgücü Spor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Muslu Belediyespor, Kurtgücü Spor'u 2-0 Mağlup Etti

Muslu Belediyespor, Kurtgücü Spor\'u 2-0 Mağlup Etti

Zonguldak İkinci Amatör Lig Kilimli Grubu'nda mücadele veren Muslu Belediyespor, Kurtgücü Spor'u 2-0 mağlup etti. Grupta ikinciliğe yükselerek şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor.

27.04.2024 18:42  Güncelleme: 18:45
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Zonguldak İkinci Amatör Lig KilimliGrubu'nda mücadele veren Muslu Belediyespor, Kurtgücü Spor'u 2-0 mağlup etti.

Kilimli Grubu'nda mücadele eden Muslu Belediyespor, bugün Kurtgücü Spor ile Cumayanı stadında karşılaştı. Müsabaka Belediyespor'un 2-0 galibiyeti ile sonlandı. Golleri ise Beytullah Atik ile Kemal Erkin kaydetti. Grupta ikinciliğe yükselerek şampiyonluk hedef için yoluna emin adımlarla devam eden Muslu Belediyespor, Birinci Amatör Lig'e yükselme mücadelesini sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muslu Belediyespor, Kurtgücü Spor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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