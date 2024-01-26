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Muşlu Ferzende Emre, Galatasaray-Gaziantep maçında TFF temsilcisi olarak görev yapacak - Son Dakika
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Muşlu Ferzende Emre, Galatasaray-Gaziantep maçında TFF temsilcisi olarak görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Muşlu Ferzende Emre, Galatasaray-Gaziantep maçında önemli bir görev üstlenecek. Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan karşılaşmada Emre, TFF temsilcisi olarak görev yapacak.

Muşlu Ferzende Emre, Galatasaray-Gaziantep maçında TFF temsilcisi olarak görev yapacak
26.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Muşlu Ferzende Emre'ye, Galatasaray- Gaziantep maçında önemli görev verildi.

Süper Lig 23. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler ve TFF temsilcilerinin açıklandığı programa göre, Galatasaray ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Muşlu Ferzende Emre ise TFF temsilcisi olarak görev yapacak. - MUŞ

Kaynak: İHA
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