Müslüman Futbolcuya Eşofman Altıyla Maç Yasağı

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İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Müslüman futbolcu Iqra Ismail’in şort değil de eşofman altı giydiği için sahaya çıkmasına izin verilmedi.

Mülteci hakları savunucusu olan Ismail, 2019 yılında Somali takımının kaptanlığını yapmış, Londra’da Hilltop FC takımını kurmuştu.

Ancak United Dragons FC’ye transferinin ardından Pazar günü ilk maçına çıkmasına hakem izin vermedi.

Isınma turunun ardından hakemin yanına gelerek uyarıda bulunduğunu söyleyen Ismail, “Aynı ligde beş yıldır eşofman altı giyerek futbol oynuyorum ve hiç şort giymek zorunda kalmadım” diyor.

Hakemin şort giymesi gerektiği konusunda çok sert bir tavır takınmasına şaşırdığını ekliyor.

Şort giymesinin mümkün olmadığını söyleyerek maça çıkmayan Ismail, takım arkadaşlarının ve teknik direktörünün kendisini desteklediğini vurguladı.

Ismail, sekiz yaşından beri futbolu uzun kollu eşofman ve başörtüsüyle oynuyor.

Ismail, çok sayıda kadının yeteneği ve kapasitesi olmasına rağmen bu muameleden çekindiği için futbol oynamaktan uzak durduğunu vurguladı.

United Dragons FC’nin üyesi olduğu Londra Kadınlar Futbol Ligi, Futbol Birliği’nin (FA) bu tarz konularda hoşgörülü olunması gerektiği bildirisine uymamış görünüyor.

Futbol Birliği’nin (FA) resmi kurallarında sadece kalecilerin eşofman altı giyebileceği belirtiliyor. Ancak FA daha önce yaptığı açıklamalarda bu konuda müsamaha gösterilmesi gerektiğini bildirmişti.

Ismail, teknik direktör olarak çalışırken FA’nın hoşgörü maddesine dayanarak lige geribildirimde bulunduğunu, ancak lig yetkililerinin direndiklerini söylüyor.

Kıyafetle ilgili renk gibi başka kurallara bu kadar sıkı uyulmadığını vurgulayan Ismail, Müslüman kadınlara futbolda bir alan açmaya çalıştığını, ancak mücadelesinin bir ileri bir geri ilerlediğini ekledi.

Sahaya çıktığında da dini görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Ismail, FA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile çalışarak kuralların değişmesi için çabaladığını ifade etti.

FA ise direkt Ismail ile iletişim halinde olduklarını ve sorunun çözülmesine çalıştıklarını aktardı.

Bu yılın başında bütün temsilciliklere kız çocuklarının ve kadınların inanç ve dini görüşlerini temsil edecek ve kendilerini rahat hissedecekleri kıyafetlerle maça çıkmalarına izin verilmesi için bildiri yazıldığını da ekledi.