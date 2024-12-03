Muşspor Kupada Iğdır FK'yı Geçti - Son Dakika
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Muşspor Kupada Iğdır FK'yı Geçti

Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'yı 3-2 yenerek 4. tura yükseldi.

03.12.2024 15:46
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Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Feridun Daldaş, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Alagöz Holding Iğdır FK: Alp Arda, Alperen Selvi, Aleksic, Oğuzhan Özleşen, Ali Yiğit Özten (Dk. 46 Liço), Kerim Avcı (Dk. 46 Silva), Yusuf Can Esendemir, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 62 Thuram), Niemann (Dk. 62 Eysseric), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Ahmet Engin), Burak Bekaroğlu

Muşspor: Enes Çetin, Emirhan Kayalar, Efe Karaoğlu (Dk. 46 Muhammet Fatih Yıldırım), Kadir Torbacı, Ebu Sıddık Çelik (Dk. 80 Tuğkan Kamışoğlu), Yakup Alkan (Dk. 63 Taha Ahmet Balsu), Halil Yılmaz, Cem Çelik, Sarp Tenim (Dk. 86 Metin Yüksel), Ahmet Arda Çakmak (Dk. 46 İlker Günaslan), Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 3 Aleksic, Dk. 26 Oğuzhan Özleşen (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 19 Cem Çelik, Dk. 34 ve 57 Yakup Alkan (Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Yusuf Can Esendemir, Dk. 51 Yalçın Koşukavak (teknik direktör), Dk. 57 Aleksic, Dk. 68 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 58 Yakup Alkan, Dk. 82 Sarp Tenim, Dk. 90+2 İlker Günaslan (Muşspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor, deplasmanda Trendyol 1. Lig takımı Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-2 yenerek tur atladı.

Kaynak: AA

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