Muşspor, Mardin Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muşspor, Mardin Maçına Hazır

Muşspor, Mardin Maçına Hazır
20.08.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muşspor, üç etaplı kamp dönemini tamamlayarak Mardin 1969 Spor ile sezona başlayacak.

Muşspor, yeni sezon öncesinde üç etaplı kamp sürecini tamamlayarak hafta sonu oynanacak Mardin 1969 Spor karşılaşmasına hazırlanıyor.

Sezon başında planlanan hazırlık programı kapsamında önce Muş'ta, ardından Afyon ve Bolu'da kamp dönemi geçiren Muşspor, hazırlık maçlarıyla birlikte yeni sezona hazırlandı. İlk etapta performans testleriyle takımın fiziksel durumu ölçülürken, ikinci ve üçüncü kamplarda taktiksel, mental ve fiziksel açıdan çalışmalar yürütüldü. Muşspor, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde hafta sonu oynanacak sezonun ilk maçı olan Mardin 1969 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Fatih Çardak, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirterek, "Oynadığımız 5 hazırlık karşılaşmasında oyunun dokusunu sahaya yansıtabilen, yeni gelen oyuncularla geçen sezonun başarılı ekibinin uyum sağladığı bir kamp dönemi yaşadık. Takım ruhunun bütünleşmesi açısından çok verimliydi. Ortaya koyduğumuz performans bizi ileriye dönük mutlu edecek mesajlar verdi" dedi.

Takımın fiziksel olarak istenilen seviyeye geldiğini vurgulayan Çardak, "Ufak tefek eksikliklerimiz olsa da 35 günlük kamp sürecinde Mardin maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarımızla bütünleşerek geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı bir hikayeyi hep birlikte yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarının sonuç odaklı olmadığını hatırlatan Çardak, "Hazırlık maçlarında amacımız eksikleri görmek ve oyun felsefesini sahaya yansıtmaktı. Bu süreçte en çok kazanmaya yakın, en çok pozisyon bulan ve oyunu domine eden bir Muşspor vardı. Taraftarlarımızın güveni tam olsun" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Mardin, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muşspor, Mardin Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 18:58:52. #7.11#
SON DAKİKA: Muşspor, Mardin Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.