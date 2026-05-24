Mustafa Altuntaş: Şampiyonluklarla Dolu Bir Kariyer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Altuntaş: Şampiyonluklarla Dolu Bir Kariyer

24.05.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenlik görevlisi Mustafa Altuntaş, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olarak uluslararası başarı peşinde.

Konya'da güvenlik personeli olarak çalışan Mustafa Altuntaş, son dönemde Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda gülle, disk ve çekiç atma branşlarında, bilek güreşinde ise Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birinciliklerle öz güvenini artırdı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde çalışan 46 yaşındaki Mustafa Altuntaş, 22 yaşındayken kentte düzenlenen bilek güreşi turnuvasında dördüncü olunca dikkatleri üzerine çekti.

O günden sonra bilek güreşi sporuna ilgi duymaya başlayan Altuntaş, katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

Yeni şampiyonluklar hedefleyen Altuntaş, 6-11 Nisan'da Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Altuntaş, İzmir'de 2 Mayıs'ta düzenlenen Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda ise gülle, disk ve çekiç atma branşlarında birincilik elde etti.

Macaristan'da 8-20 Mayıs'ta gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran milli sporcu Altuntaş, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Mustafa Altuntaş, AA muhabirine, son dönemdeki başarılarının hayatı boyunca unutamayacağı bir gurur olduğunu söyledi.

Ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Altuntaş, "Türkiye şampiyonu oldum, milli takıma girmeye hak kazandım. Bu şampiyonluklar gücümün temsili. Asıl hedefim, bu bükülmeyen bileğimi uluslararası arenada yeniden göstermek, Avrupa ve dünyada tekrar zirveye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, gerçek zaferin, hedefe giden zorlu yolda fırtınalara göğüs germek olduğunu belirterek, önündeki engelleri azmiyle aşacağına hep inandığını dile getirdi.

Şampiyonluğun kendisi için kürsünün en üst basamağına çıkmak değil, Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Sonunda zirveye ulaştım. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Sırada dünya şampiyonluğu var. Şampiyon olup, yine İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Sporun insanın hayatına kazandırdığı çok sayıda olumlu şeyler olduğuna dikkati çeken Altuntaş, "Spor stresten uzak tutar, mutluluk limanıdır. Gençler sporu hayatlarının merkezine koysun, hiç bırakmasınlar." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Altuntaş: Şampiyonluklarla Dolu Bir Kariyer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:29:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Mustafa Altuntaş: Şampiyonluklarla Dolu Bir Kariyer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.