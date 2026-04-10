Mustafa Bebe'ye Vefa Sözleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, kalp krizinden ölen antrenörü Mustafa Bebe için şampiyonluk sözü verdi.

Sakarya'da oynanan Ampute Futbol Süper Ligi maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Bebe'nin şampiyonluk hayalinin gerçekleşmesi için öğrencileri iddialı bir şekilde çalışıyor.

Yıllarca amatör futbol oynadıktan sonra çalıştığı kurumdan emekli olan Mustafa Bebe, çeşitli amatör futbol takımlarında teknik direktörlük yaptıktan sonra 2001'de Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, 2014'te ise DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nü çalıştırmaya başladı.

Aynı zamanda İşitme Engelliler Futbol Takımı'nın başkanlığını da yürüten Bebe, 2020-2021 sezonunda iki takımıyla bir üst lige yükselmenin sevincini yaşadı. Amatör ve engelli futbolda sayısız sporcu ve antrenör yetiştiren Bebe, çevresinde futbola olan sevgisiyle tanıyordu.

"Hocanın emanetine sahip çıkacağız"

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Antrenörlüğünü yürüten Mahmut Toprak, AA muhabirine, Mustafa Bebe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Üzgün olsalar da hayatın devam ettiğini ve çalışmalara başladıklarını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Hocamız kendisini engellilere adamış ve yüzlerce sporcu yetiştirmiş, eşsiz bir insandı. Futbol bilgisi son derece ileriydi. Her daim engellilerin yanındaydı. Sadece sahada değil, dışarıda da bütün engellilerin ne sorunu varsa hepsini giderirdi. Zamanının çoğunu engellilere adıyordu. Sporcularla konuştuk, hocanın emanetine sahip çıkacağız. İnşallah bu takımı bir gün şampiyon yapıp, o kupayı mezarına götürerek kendisine armağan edeceğiz."

Toprak, federasyona 2026-2027 sezonunda Ampute Futbol Süper Ligi'nin isminin Mustafa Bebe olması için talepte bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Sporcuların vefa sözü

Takım kaptanı Ümit Satış da 2014 yılında Mustafa Bebe ve Mahmut Toprak ile birlikte DEPSAŞ Enerji Spor Kulübünü kurduklarını söyledi.

İlk günden itibaren Bebe ile yan yana olduklarını ifade eden Satış, "Bizim antrenmanımızı bitirdikten sonra da işitme engellileri çalıştırırdı. Çok zor bir şey ama her iki takımı da şampiyon yaptı ve Süper Lig'e çıkardı." diye konuştu.

Kenyalı Nicolas Keyo ise Mustafa Bebe'yi kalbi temiz ve futbol aşığı olarak hatırlayacağını dile getirdi.

Türk futbolunun büyük bir karakter kaybettiğini ifade eden Keyo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün maçlarda hoca için oynayacağız, onu mutlu edeceğiz. Hocamız biz engellilere hep destek oldu ve bize çok inanıyordu. Oyuncular daha iyi olsun diye çalışıyordu, biz de onun için daha iyi oynamak istiyorduk. Hocamızı çok seviyorduk."

Kaleci Fatih Öztürk de 2015 yılında Mustafa Bebe sayesinde ampute futbol ile tanıştığını belirtti.

Bebe'yi hocadan çok bir arkadaş ve ağabey gibi gördüklerini ifade eden Öztürk, "Bundan sonra emeğine ve takımına sahip çıkacağız inşallah. Ömrünü engellilere adadı. Hem engelli sporunda hem amatörde de çok emeği var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Enerji, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:11:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.