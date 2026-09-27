Mustafa Çalışkan'ın 84'teki golüyle Gaziemirspor, Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
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Mustafa Çalışkan'ın 84'teki golüyle Gaziemirspor, Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 yendi

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Mustafa Çalışkan\'ın 84\'teki golüyle Gaziemirspor, Karşıyaka\'yı deplasmanda 1-0 yendi
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Gaziemirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde deplasmanda Karşıyaka'yı Mustafa Çalışkan'ın 84'üncü dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Bu galibiyetle kupada ve ligde üst üste kazanan Gaziemirspor, taraftarını sevindiren seriyi sürdürdü.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Gaziemirspor dolu dizgin yoluna devam etti. Son olarak İzmir derbisinde Karşıyaka'yı deplasmanda 84'üncü dakikada Mustafa Çalışkan'ın golüyle 1-0 yenen Gaziemirspor hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de ligde üst üste kazanarak taraftarını mutlu eden bir seri yakaladı. Ligin ilk iki maçında önce evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 3-0, ardından deplasmanda Söke 1970 SK'ya 2-0 yenilen Gaziemirspor, ilk resmi galibiyetini kupada aldı.

Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda gruptaki rakiplerinden Bucaspor 1928'e konuk olan yeşil-beyazlılar sarı-lacivertlileri dış sahada 4-0 yendi ve eledi. Kupa moraliyle lige dönen Gaziemirspor, 3'üncü haftada evinde Denizli İdman Yurdu'na gol yağdırdı. Müsabakayı 5-0 kazanan Gaziemirspor ilk sevincini yaşadı. Bu hafta ise şampiyonluk adaylarından Karşıyaka ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelen Gaziemirspor, kalesini çok iyi savunup bitime 6 dakika kala galibiyet golünü kaydetti. Gaziemirsporlu futbolcular ve teknik ekip zaferle biten 90 dakikanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA
Mustafa ÇalışkanKarşıyakaFutbolİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Çalışkan'ın 84'teki golüyle Gaziemirspor, Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
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