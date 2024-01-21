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Mustafa Dalcı: Bu saatte maç oynamak hem oyuncular için hem de bizim için çok zor - Son Dakika
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Mustafa Dalcı: Bu saatte maç oynamak hem oyuncular için hem de bizim için çok zor

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, bu seviyede bir ligde bu saatte maç oynamanın oyuncular ve takım için zor olduğunu belirtti. Dalcı, oyuncuları hazırlamanın, bu saatte güçlü bir oyun oynamanın ve oyuncu konsantrasyonunu sağlamanın zor olduğunu söyledi. Manisa FK'nın MKE Ankaragücü ile berabere kaldığı maçta her iki takım da önemli gol pozisyonu üretemedi.

Mustafa Dalcı: Bu saatte maç oynamak hem oyuncular için hem de bizim için çok zor
21.01.2024 - 17:46,  Güncelleme: 18:03
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- Mustafa Dalcı: "Bu saatte maç oynamak hem oyuncular için hem de bizim için çok zor"

ANKARA - Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu seviyede bir ligde bu saatte maç oynamak hem oyuncular için hem de bizim için çok zor. Oyuncuyu hazırlamak, bu saatte bu güçlü oyunu oynamak, oyuncu anlamında konsantrasyon sağlamak zor oluyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Zor bir maç oldu. Buraya gelirken tamamen 3 puanı düşünüyorduk. Yıllardır söylüyorum, bu seviyede bir ligde bu saatte maç oynamak hem oyuncular için hem de bizim için çok zor. Oyuncuyu hazırlamak, bu saatte bu güçlü oyunu oynamak, oyuncu anlamında konsantrasyon sağlamak zor oluyor. İki takım için de önemli bir maçtı. İki takım da önemli gol pozisyonu üretemedi. Genelde orta sahada yüksek şiddetli bir mücadele oldu. Dolayısıyla deplasmanda puan almak önemliydi. Hedefimiz kazanmaktı ama bu maçı düşünüp önümüzdeki maça bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
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