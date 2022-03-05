Son dakika spor: Mustafa Dalcı: "Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" - Son Dakika
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Son dakika spor: Mustafa Dalcı: "Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz"

05.03.2022 22:14

Son dakika haberi... - Mustafa Dalcı: "Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Bandırmaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna...

- Mustafa Dalcı: "Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Bandırmaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu. Dalcı, şampiyonluk yolunda önemli bir maç olduğuna dikkat çekerek, "Bütün planlarımızı kazanma adına yapmıştık. İlk yarı biraz daha kontrollü oynayıp ikinci yarı biraz daha hücumsal anlamda etkin olmak adına bir planlama yapmıştık. Tam olmamış olsa bile bence tuttu. Dolayısıyla 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Oyuncularım hepsinin gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kulandı.

"Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz"

Şampiyonluk söylemleri için erken olduğunu belirten Dalcı, şu ifadelere yer verdi:

"Matematiksel olarak şampiyonluk gelmediği sürece teknik adam olarak böyle bir şeyi söylemek çok doğru değil. Biz matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Tabi ki çok özel ve önemli bir maçı geçtiğimizi biliyoruz, haftaya daha önemli daha zor bir deplasman bizi bekliyor. Yarın ve ertesi gün izin yapmayı düşünüyoruz. Salı günü yapılacak olan ilk antrenmanla birlikte Manisa maçına hazırlanıp. Buradan da alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz."

Son dakika spor: Mustafa Dalcı: Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz
Son dakika spor: Mustafa Dalcı: Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz
Son dakika spor: Mustafa Dalcı: Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz

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Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Bandırmaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Bandırmaspor: 0 MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Bandırmaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Mustafa Dalcı: 'Matematiksel olarak şampiyonluğu ilan edene kadar mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz' - Son Dakika


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