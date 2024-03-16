- Mustafa Dalcı: "Sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor"
ÇORUM - Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 4-3'lük skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakem kararlarını eleştirdi. Sahada iki takımın da muhteşem bir performans sergilediğini dile getiren Dalcı, iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini söyledi. Şansın Çorum FK'dan yana olduğunu kaydeden Mustafa Dalcı, pozisyonları daha doğru değerlendiren Çorum FK'nın maçı kazandığını ifade ederek, "Futbolun bir gerçeği var söylemeden geçemeyeceğim. Oynanan oyunda sahada belirleyici olan, skorda belirleyici olan sahanın içerisinde olan futbolculardır. Böyle olması gerekiyor. Ama maçı yöneten ve VAR'daki hakemler maalesef skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor. Dolaysıyla içerideki karar vericiler, bu anlamda bugünkü skorda başroldü. Hakem arkadaşların niyetinden asla şüphem yok ama gördükleri şeyleri doğru karar vermeleri gerekiyor. Ama son pozisyonda hakemlerin VAR'a gitmemelerine şaşırdım. Defalarca pozisyonu izledim. Kesinlikle VAR'a gitmesi gerekiyordu. Neden çağrılmadı. Dolaysıyla belirleyici olanlar içeride hakem arkadaşlarımız oldu. Bu maçı unutacağız. Oynan maçta galip gelmek isterdik. Olmadı önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.
Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı mavi-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Atal'ın golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
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