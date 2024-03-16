Mustafa Dalcı: Sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mustafa Dalcı: Sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor' dedi. Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 4-3'lük skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, hakem kararlarını eleştirdi ve içerideki karar vericilerin maçın sonucunu etkilediğini belirtti.

16.03.2024 21:23  Güncelleme: 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mustafa Dalcı: "Sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor"

ÇORUM - Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 4-3'lük skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakem kararlarını eleştirdi. Sahada iki takımın da muhteşem bir performans sergilediğini dile getiren Dalcı, iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini söyledi. Şansın Çorum FK'dan yana olduğunu kaydeden Mustafa Dalcı, pozisyonları daha doğru değerlendiren Çorum FK'nın maçı kazandığını ifade ederek, "Futbolun bir gerçeği var söylemeden geçemeyeceğim. Oynanan oyunda sahada belirleyici olan, skorda belirleyici olan sahanın içerisinde olan futbolculardır. Böyle olması gerekiyor. Ama maçı yöneten ve VAR'daki hakemler maalesef skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor. Dolaysıyla içerideki karar vericiler, bu anlamda bugünkü skorda başroldü. Hakem arkadaşların niyetinden asla şüphem yok ama gördükleri şeyleri doğru karar vermeleri gerekiyor. Ama son pozisyonda hakemlerin VAR'a gitmemelerine şaşırdım. Defalarca pozisyonu izledim. Kesinlikle VAR'a gitmesi gerekiyordu. Neden çağrılmadı. Dolaysıyla belirleyici olanlar içeride hakem arkadaşlarımız oldu. Bu maçı unutacağız. Oynan maçta galip gelmek isterdik. Olmadı önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Dalcı, Trendyol, Manisa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Dalcı: Sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı
    21:35 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.

  • Ziya Akçeken: 'Play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz'
    21:21 Ziya Akçeken: 'Play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz'

    Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.

  • Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
    21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.

  • Real Madrid, Osasuna'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü
    21:11 Real Madrid, Osasuna'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

    La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.

  • Trabzonspor'un Mislav Orsic'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu
    21:05 Trabzonspor'un Mislav Orsic'ten Fenerbahçe maçı öncesi kazanma umudu

    Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.

  • Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
    21:01 Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.

  • Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka'ya 1 sayı farkla mağlup oldu
    20:58 Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka'ya 1 sayı farkla mağlup oldu

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.

  • Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli
    20:57 Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli

    Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.

  • Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı
    20:51 Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçına 5 değişiklikle çıktı

    Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.

  • Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
    20:50 Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı mavi-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Atal'ın golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
20:12 Canlı anlatım Mücadelede fark açılıyor Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:37:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Dalcı: Sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement