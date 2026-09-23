Mustafa Eskihellaç A Milli Takım aday kadrosuna girdi, Trabzonsporlu sayısı 4\'e çıktı

TRABZONSPOR'un 29 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi. Bordo mavili futbolcu, bu sezon Süper Lig'de geride kalan 6 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 540 dakika görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç'ın, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa ile başlayacak dört maçlık seri öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün öğle saatlerinde ay-yıldızlıların Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.

6 MAÇIN TAMAMINDA 90 DAKİKA OYNADI

Trabzonspor'da bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çeken Mustafa Eskihellaç, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada takımının oynadığı karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı. Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında 90'ar dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, toplam 540 dakika görev yaparak ligde henüz süre kaçırmadı.

6 MAÇTA 1 ASİST

Mustafa Eskihellaç, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 1 asist yaptı. Yüzde 90 pas isabetiyle oynayan 29 yaşındaki futbolcu, maç başına 1,5 başarılı dribbling ve 0,7 hava topu kazanma ortalaması yakalarken, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 52'sinden galip ayrıldı. Eskihellaç, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği son lig karşılaşmasında da 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

İLK KEZ 2025'TE DAVET EDİLDİ

Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım'a ilk kez Mayıs 2025'te davet edildi. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından ABD ve Meksika ile oynanan özel maçların aday kadrosuna dahil edilen Eskihellaç, böylece ilk kez A Milli Takım heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu, 2025 yılı içerisinde ay-yıldızlı formayla ilk maçlarına çıkarken milli takım havuzunda yer almaya devam etti.

DÜNYA KUPASI GENİŞ KADROSUNDA YER ALDI

Eskihellaç, 2026 yılında da A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın tercihleri arasında yer aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde 18 Mayıs'ta açıklanan 35 kişilik geniş aday kadroya dahil edilen bordo mavili futbolcu, 2 Haziran'da 26 kişiye indirilen nihai Dünya Kupası kadrosunda ise yer almadı.

YENİDEN AY-YILDIZLI KADRODA

A Milli Takım formasını bugüne kadar 2 hazırlık maçı ve 1 kez de Dünya Kupası elemeleri olmak üzere 3 kez giyen Mustafa Eskihellaç, son davetle birlikte yeniden ay-yıldızlı kadroya dahil edildi. Eskihellaç'ın da katılımıyla Trabzonspor'dan A Milli Takım'ın mevcut kadrosunda yer alan oyuncu sayısı 4'e yükseldi. Bordo mavililerden Samet Akaydin, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir de daha önce açıklanan aday kadroda yer almıştı.