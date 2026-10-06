Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'da 61. maçında Süper Lig'deki ilk golünü arıyor - Son Dakika
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Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'da 61. maçında Süper Lig'deki ilk golünü arıyor

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Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor\'da 61. maçında Süper Lig\'deki ilk golünü arıyor
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Mustafa Eskihellaç, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor deplasmanında Trabzonspor'la 61. resmi maçına çıkacak. 60 resmi mücadelede 2 golü bulunan oyuncu, Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşamadı; bu derbide ilk lig golünü atmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Mustafa Eskihellaç, Samsunspor karşılaşmasıyla bordo-mavili forma altında 61. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan başarılı oyuncu, Karadeniz derbisinde Süper Lig'deki ilk golünü atmanın da peşinde olacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'un konuğu olacak Trabzonspor'da bu mücadele, savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç için de ayrı bir önem taşıyor. Karadeniz ekibiyle bugüne kadar 60 resmi müsabakaya çıkan Eskihellaç, Samsunspor maçıyla birlikte bordo-mavili forma altında 61. maçını oynayacak.

60 maçta 2 gol

29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerle 49 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa kupaları karşılaşmasında forma giydi. Eskihellaç, söz konusu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Bordo-mavili oyuncunun 2 golü de Türkiye Kupası'nda gelirken, Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamadı.

Özellikle istikrarlı performansıyla dikkat çeken Eskihellaç, Trabzonspor'la 61. kez sahaya çıkacağı karşılaşmada skor katkısı da yapmak istiyor.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigTrabzonsporSamsunsporSporSon Dakika

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